Ruim 200 schademeldingen na aardbeving bij Garrelsweer

De aardbeving met een kracht van 3,2 afgelopen nacht in het Groningse Garrelsweer heeft tot 212 schademeldingen geleid bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het gaat om 204 'gewone' schademeldingen en acht meldingen van een acuut onveilige situatie. In het laatste geval wordt zo snel mogelijk een veiligheidsinspectie uitgevoerd. Bij één van de meldingen was het nodig direct maatregelen te nemen, in een ander geval volgt een nadere inspectie.

De meeste van de 204 meldingen komen uit de stad Groningen en de dorpen Bedum, Winsum en Middelstum, meldt RTV Noord. Volgens het IMG kozen 141 schademelders voor de zogeheten maatwerkprocedure, waarbij een deskundige langskomt om de schade te inspecteren en de omvang van de schade vast te stellen. 63 schademelders kozen voor de vaste vergoeding van 5000 euro.

Bezoek minister Blok

Demissionair minister Blok van Economische Zaken komt morgen tegen het middaguur naar Groningen. Hij zou pas volgende week komen voor een regulier bezoek, maar door de aardbeving bij Garrelsweer afgelopen nacht is dat bezoek naar voren gehaald.

Blok praat morgen in het dorpshuis van Garrelsweer met burgemeester Gerard Beukema en wethouder Annalies Usmany. Daarna maken ze een wandeling door Garrelsweer en praat de minister nog met het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB).

De GBB roept inwoners uit het aardbevingsgebied op om morgenavond een fakkel aan te steken in de tuin uit protest tegen de trage afwikkeling van de aardbevingsschade. Kerken in het gebied zullen de klokken luiden.