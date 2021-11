Ehrens boos na ontslag, maar KNHS blijft erbij: 'De prik is uit de cola'

Er is niet één ding wat geleid heeft tot het ontslag van Rob Ehrens, zegt paardensportbond KNHS daags nadat ze bekendmaakten de bondscoach van de springruiters vanaf 1 januari te laten gaan. Maar op de vraag waar het dan aan ligt, blijft het lang stil.

"Het is een optelsom van heel veel facetten", zegt Iris Boelhouwers, directeur topsport van de Nederlandse hippische bond, uiteindelijk. "Of zoals iemand het treffend omschreef: de prik is uit de cola." Ehrens zelf vindt dat lastig te begrijpen. "Als men iets anders wil, sta ik voor alles open."

Teleurstelling

De 64-jarige Limburger stond zestien jaar lang aan het roer bij de springruiters en boekte vele successen. Afgelopen zomer veroverde hij in Tokio nog olympisch brons met ruiter Maikel van der Vleuten, die zegt "een beetje teleurgesteld" te zijn in de bond.

"De KNHS heeft best een hard besluit genomen. Hij is altijd een goede en gemotiveerde bondscoach geweest. Ik begreep dat ze over een aantal punten niet tevreden waren, maar er had best een keer vaker overleg geweest kunnen zijn."