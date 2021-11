Kabinet: 2250 Afghanen zitten in opvang, van 1300 is asielprocedure afgerond

In Nederlandse opvanglocaties zitten zo'n 2250 mensen uit Afghanistan. Een deel van hen bevindt zich in locaties die door het ministerie van Defensie beschikbaar zijn gesteld voor noodopvang. De demissionaire ministers Knapen en Kamp en staatssecretaris Broekers-Knol melden aan de Tweede Kamer dat het overgrote deel inmiddels is geregistreerd, geïdentificeerd en gescreend. Van ruim 1300 Afghanen is de asielprocedure afgerond.

De bewindslieden schrijven verder dat in de opvang nog ongeveer 180 Afghanen zitten die een andere bestemming hebben dan Nederland. Omgekeerd zijn er ook mensen in andere landen opgevangen die juist naar Nederland willen.

Er is veel kritiek op de kwaliteit van de noodopvang. Zo zeiden de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens vorige week dat de voorziening in Heumensoord niet geschikt is om mensen lange tijd onder te brengen. Het kabinet erkent nog eens dat "langdurige inzet van noodopvang uiteraard onwenselijk" is.

Waarom zit de asielopvang van Nederland zo vol? NOS op 3 zocht het uit: