Vijftien Armeense doden, conflict met Azerbeidzjan laait weer op

Bij opgelaaide gevechten in de betwiste regio Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan zijn vijftien Armeense militairen om het leven gekomen en twaalf militairen gevangen genomen, zegt het Armeense ministerie van Defensie.

Azerbeidzjan daarentegen beschuldigt Armenië van "grootschalige provocaties", waarbij aan hun zijde twee militairen gewond zijn geraakt. Afgelopen weekend beschuldigden de landen elkaar ook al van schotenwisselingen en daarmee van het schenden van het staakt-het-vuren.

Armenië heeft de hulp van Rusland ingeroepen, nadat het land ook twee militaire posities had verloren. Rusland heeft een militaire basis in Armenië en een vredesmacht in de regio Nagorno-Karabach. De Russische president Poetin en de Armeense premier Pasjinian hebben elkaar vandaag telefonisch gesproken, liet het Kremlin weten zonder verder in te gaan op de inhoud van dit gesprek. Voorafgaand aan dit gesprek had de Russische minister van Defensie beide landen al opgeroepen tot deëscalatie.

Frankrijk heeft in een verklaring zijn zorgen geuit over het oplaaiende conflict en zowel Armenië als Azerbeidzjan opgeroepen de wapenstilstand te eerbiedigen.

De landen vochten eind 2020 een korte maar hevige oorlog uit over de regio Nagorno-Karabach die ongeveer zes weken duurde en aan meer dan 6500 mensen het leven kostte.