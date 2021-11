Medvedev bij ATP Finals voor vijfde keer op rij maatje te groot voor Zverev

Daniil Medvedev heeft de halve eindstrijd van de ATP Finals bereikt. De Russische nummer twee van de wereld was in een zinderende driesetter de Duitser Alexander Zverev na 2,5 uur nipt de baas: 6-3, 6-7 (3), 7-6 (6).

Zowel Medvedev als Zverev had in de Rode Groep zijn eerste duel in Turijn gewonnen. Medvedev was zondag te sterk voor de Pool Hubert Hurkacz, terwijl Zverev afrekende met thuisspeler Matteo Berrettini. Het was de vijfde maal op rij dat Medvedev te sterk was voor Zverev. In onderlinge confrontaties is de stand inmiddels 6-5.

In de tweede speelronde brak Medvedev de opslag van de Duitser al in de tweede game. Die voorsprong gaf hij in de eerste set niet meer uit handen.

Servicegame

Het bleek de enige keer in de partij dat een van beide spelers een servicegame moest afstaan. Zverev dreigde even in de eerste game van de tweede set zijn opslag al te moeten inleveren, maar redde zich eruit. Bij 5-5 verzuimde de Duitser een breakpoint te benutten.

Ook in de derde set ging het gelijk op, tot Medvedev de partij bij zijn derde matchpoint besliste.

Open deur

"Dit is tennis", trapte Medvedev na afloop een open deur in. "Soms is het geluk aan je zijde. En soms niet."

"Dit was een partij om niet snel te vergeten", vervolgde hij met een zucht van verlichting. "Ik sta hier met een ongelooflijk gevoel van trots. Eigenlijk heb ik hier maar één woord voor: onvoorstelbaar."