Nederlandse zaalvoetballers ook in tweede oefenduel met Portugezen onderuit

Na een time-out van Tjaden vond Tevfik Ceyar wel het doel. Hij stond op de goede plaats, vlak voor het doel, om de bal binnen te kunnen tikken. Toch ging Portugal met een voorsprong de rust in, dankzij twee doelpunten van Zicky Té.

De ploeg van bondscoach Max Tjaden werd in de beginfase behoorlijk onder druk gezet door de Portugezen en dat resulteerde al snel in het openingsdoelpunt. Fábio Cecilio maakte op prachtige wijze, achter zijn standbeen langs, de 1-0.

De Nederlandse zaalvoetballers hebben ook het tweede oefenduel tegen Portugal niet weten te winnen. In Zeist werd het 5-3 voor de regerend wereldkampioen.

Oranje kwam sterk uit de kleedkamer en begon aanvallend aan de tweede helft. Al snel lag de 2-3 in het doel, via Mohamed Attaibi. Niet veel later herstelde Cecilio voor Portugal de marge van twee doelpunten echter weer met een droge knal van afstand.

Lahcen Bouyouzan gaf Nederland weer wat hoop met de aansluitingstreffer, maar ook Portugal vond het net nog een keer, waardoor de Portugezen, net als maandag, als winnaar van het veld liepen.

Bij de Portugezen ontbrak Ricardinho. De 36-jarige sterspeler, zes keer verkozen tot beste zaalvoetballer ter wereld, zette vorige week een punt achter zijn interlandloopbaan.

EK zaalvoetbal live bij de NOS

De EK-wedstrijden worden van 19 januari tot en met 6 februari gespeeld in Amsterdam en Groningen. Nederland opent het toernooi tegen Oekraïne en speelt daarna in de groepsfase tegen titelhouder Portugal en de winnaar van het play-offduel tussen Servië en Wit-Rusland.

Alle wedstrijden van Nederland zijn, net als de halve finales en de finale, live te zien bij de NOS.