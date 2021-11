Mercedes vraagt om onderzoek naar actie Verstappen: 'Nieuw bewijsmateraal'

Mercedes, het Formule 1-team van Lewis Hamilton, heeft bij de FIA een onderzoek aangevraagd naar een incident afgelopen weekend bij de GP van Brazilië. Het gaat om het moment waarbij zowel Hamilton als Max Verstappen, die aan de leiding reed, buiten de baan raken.

In ronde 48 van de race op circuit Interlagos wilde de snellere Hamilton buitenom voorbij Verstappen en de koppositie overnemen, maar de Nederlander van Red Bull liet dat niet toe. De twee reden wiel-aan-wiel door de bocht, waarbij Verstappen zijn Britse rivaal dwong buiten de baan te rijden om een botsing te voorkomen. De raceleiding onderzocht het incident, maar besloot niet in te grijpen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff wond zich na de race flink op over die beslissing. Verstappen was volgens hem over de schreef gegaan en had een tijdstraf moeten krijgen.

Nieuw cockpitbeeld

Mercedes ziet in cockpitbeeld aanwijzingen dat Verstappen wellicht opzettelijk een botsing riskeerde. De stewards in Brazilië hadden dit niet tot hun beschikking, aldus Mercedes.