GGD bereikt maximale testcapaciteit: 'Tegen deze groei kunnen wij bijna niet werven'

De vraag naar coronatests is zo hoog dat de GGD's hun maximale capaciteit hebben bereikt. Dat meldt koepelorganisatie GGD GHOR. Als niet iedereen met corona-achtige klachten getest kan worden, kan dat leiden tot een onderschatting van het aantal positieve tests.

Geprobeerd wordt om op te schalen naar een maximale capaciteit van 120.000 tests per dag, maar volgens programmadirecteur Jaap Eikelboom van GGD GHOR is dat vanwege personeelsgebrek heel lastig: "Veel mensen roepen dat we meer mensen moeten inzetten. Een logische reactie, maar daar is de arbeidsmarkt op dit moment helaas niet naar. We zijn al weken hard bezig met meer mensen aannemen, maar tegen deze explosieve groei kunnen wij bijna niet werven."

560.000 tests

Vorige week werden er 560.000 tests afgenomen. Dat betekende een verdubbeling ten opzichte van twee weken eerder. Gisteren bedroeg het aantal afgenomen tests ruim 91.000, een record. Het vorige record uit maart 2021 stond op 89.000.

Volgens Eikelboom werken er nu 4000 mensen in de callcenters, die ook na de eigenlijke sluitingstijd van de lijnen nog wachtrijen wegwerken en testuitslagen doorbellen. GGD GHOR raadt mensen aan in de middag of avond te bellen voor een afspraak. Dan zijn de wachttijden korter. Ook online kan een afspraak gemaakt worden. Dat kan het beste heel vroeg in de ochtend of in de avond.