Twaalf jaar cel voor man die vluchtauto bestuurde bij liquidatie Amstelveen

De rechtbank heeft een 19-jarige man tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het besturen van een vluchtauto bij de liquidatie van Rachid Kotar in Amstelveen. Het incident gebeurde op 12 december 2019 op de parkeerplaats van sportschool Health City in Amstelveen.

Het slachtoffer wilde in zijn auto stappen toen hij door meerdere kogels werd geraakt en overleed. Zijn zoontje van 5 was daarvan getuige. Het kind raakte niet gewond.

De schutters vluchtten in een bestelbus die later in brand werd gestoken. Volgens de rechtbank bestuurde de destijds minderjarige verdachte de vluchtauto met daarin de twee schutters.

De verdachte meldde zich in februari dit jaar zelf bij de politie nadat er beelden van hem waren uitgezonden in Opsporing Verzocht. Hij zei dat hij de auto moest besturen en in brand moest steken, maar over de liquidatie zou hij niet zijn ingelicht.

Straf lager dan eis

Dat gelooft de rechtbank niet. "Het is onaannemelijk dat een belangrijke rol als die van de voorverkenner en de bestuurder van de vluchtauto en het uitwissen van mogelijke sporen zou worden uitbesteed aan een minderjarige jongen die van niets weet", aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie eiste twintig jaar celstraf, maar de rechtbank besloot hier twaalf jaar van te maken. Hierin is meegewogen dat de rechtbank niet kan vaststellen of de man wist dat het zoontje van het slachtoffer aanwezig was en dat hij niet eerder is veroordeeld voor een strafbaar feit.

Drie medeverdachten in deze zaak zitten nog vast. Hun zaak wordt later dit jaar behandeld, meldt NH Nieuws.