Van Marwijk en Emiraten mogen nog hopen op WK-deelname na winst op Libanon

Bert van Marwijk mag nog hopen op deelname aan het WK in Qatar. De bondscoach won dinsdag met de Verenigde Arabische Emiraten met 1-0 bij Libanon, waardoor de kans om zich te kwalificeren weer is toegenomen.

De wedstrijd stevende lang af op een gelijkspel, maar vijf minuten voor tijd legde de scheidsrechter de bal op de penaltystip. Ali Mabkhout benutte het buitenkansje. In de slotfase drong Libanon nog wel aan, maar de ploeg van Van Marwijk hield stand.

Eerste zege

Dat betekende na drie gelijke spelen en twee nederlagen de eerste overwinning voor Van Marwijk in kwalificatiegroep A. Met zes punten staan de Verenigde Arabische Emiraten op de derde plaats, welke recht geeft op de play-offs.

De eerste twee plekken, die recht geven op WK-deelname, lijken al vergeven, want Iran en Zuid-Korea steken er met kop en schouders bovenuit. Van Marwijk moet zich dus richten op plek drie. Datzelfde geldt voor het Irak van Dick Advocaat, dat later op de dag in actie komt tegen Zuid-Korea.