Rioolwater als voorbode voor corona, RIVM gaat meer meten

Er komen meer meetpunten bij waterzuiveringsinstallaties waarmee het RIVM de opmars van het coronavirus in kaart wil brengen. Het aantal testpunten gaat van tachtig naar driehonderd.

Het rioolwater laat (dankzij ontlasting) in een vroeg stadium zien dat ergens corona heerst, nog voordat mensen zelf symptomen hebben. "Bij iets meer dan de helft van de corona-patiënten is het virus in de ontlasting te zien, al voor het virus detecteerbaar is met een test via de neus of de keel", zegt arts-microbioloog Jean-Luc Murk.

Voor het RIVM doet Murk onderzoek bij een rioolwatertappunt in Brabant naar de relatie tussen het rioolwater en het virus. "We willen binnenkort niet alleen kunnen vaststellen dat er virusdeeltjes in het rioolwater zitten maar ook van hoeveel huishoudens die deeltjes ongeveer afkomstig zijn", zegt hij. Tot nu toe is dat nog niet af te lezen aan het rioolwater, omdat nog niet duidelijk is hoeveel virusdeeltjes mensen gemiddeld uitscheiden als ze besmet zijn.

Nieuwsuur ging langs bij de zuiveringsinstallatie in Brabant waar rioolwater van zo'n 150.000 woningen en een aantal bedrijven wordt verzameld en onderzocht: