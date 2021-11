Kinderen op basisschool nu groep met meeste positieve testen

Bij het RIVM zijn de afgelopen week 110.000 positieve testen gemeld, 44 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor. Het gaat om een weekrecord sinds de start van de coronacrisis, waarbij moet worden opgemerkt dat er in de eerste maanden van de epidemie slechts mondjesmaat werd getest. Ook vandaag is er weer een record gemeld: het RIVM registreerde 20.252 positieve tests. Daar moet wel bij worden aangetekend dat het aantal besmettingen dit weekend lager uitviel door een storing, waardoor het nu nog wat hoger kan uitvallen.

Opvallend in de weekcijfers is met name de hoge besmettingsgraad bij kinderen, die boven alle andere leeftijdsgroepen uitsteekt. In de leeftijdscategorie 10-14 gaat het om ruim 11.000 kinderen met een positieve test, 10,1 procent van alle gevallen. Meteen daarna volgen de 5- tot 9-jarigen met meer dan 9400 besmettingen, 8,6 procent van het geheel. Ter vergelijking: de zwaarst getroffen leeftijdsgroep daarna wordt gevormd door 35- tot 39-jarigen met ruim 8300 positieve testen. Bij Nederlanders vanaf 45 jaar zijn de besmettingscijfers lager dan gemiddeld, daaronder juist hoger. Het RIVM spreekt van een "opvallende stijging in de leeftijdsgroep 0 tot 12 jaar". De meeste positieve meldingen zijn bij 10- en 11-jarigen.

Volgens Susan van den Hof van het RIVM is deze ontwikkeling "heel erg logisch", omdat kinderen onder de 12 jaar niet zijn gevaccineerd en er op scholen geen afstand wordt gehouden. De meeste kinderen worden niet erg ziek, maar zij kunnen wel anderen aansteken. Over de vraag of ook kinderen in de basisschoolleeftijd zouden moeten worden gevaccineerd, wil zij zich niet uitlaten; daarover moet de Gezondheidsraad het kabinet nog adviseren.

Na een stabilisatie in de weken daarvoor steeg ook het percentage positieve testen weer stevig. 19,6 procent van de 544.000 testen die de voorbije zeven dagen door de GGD werden gedaan, viel positief uit. De weken daarvoor was dat percentage 17,2 procent. Voor zover bekend is het percentage positieve testen sinds de start van de crisis niet zo hoog geweest. Van den Hof ziet een verband met de vele zelftests die mensen tegenwoordig doen en die vorig jaar nog ontbraken. Vrijwel iedereen met zo'n positieve zelftest gaat naar de GGD om de uitslag bevestigd te krijgen. "Zonder die zelftests is het percentage positieven 12,5 procent", aldus van Van den Hof. R-getal op 1,21 Het reproductiegetal was op 1 november 1,21. Dat betekent dat op dat moment 100 geïnfecteerde mensen 121 anderen besmetten en de epidemie nog duidelijk in opmars was. Met het afgelopen vrijdag gepresenteerde maatregelenpakket hoopt het demissionaire kabinet die trend te keren. De meeste positieve testen waren de afgelopen zeven dagen nog altijd in de GGD-regio's Noord-Zuid Limburg (828 op 100.000 inwoners) en Zuid-Holland-Zuid (onder meer Dordrecht, 813). Groningen heeft de laagste besmettingsgraad met 390 op 100.000 inwoners.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg afgelopen week ook. Het aantal IC-opnames nam met 17,3 procent toe, van 191 naar 224. Een week eerder was de opname wel een stuk groter: 49,2 procent, van 128 naar 191. Buiten de intensive care nam het aantal opnames toe van 1210 naar 1498, een stijging van 23,8 procent. Er liggen nu 2071 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1985), van wie 385 op de IC (gisteren: 380), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vorig jaar rond deze tijd lagen er 200 covidpatiënten meer op de intensive care. Volgens Van den Hof betekent dat niet dat de druk op de zorg nu minder groot is, omdat er op dit moment minder planbare zorg wordt geschrapt en sommige operaties worden ingehaald. Ook is er volgens haar momenteel een relatief grote uitstroom van ziekenhuispersoneel.

