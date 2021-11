Zelfmoordaanslagen Uganda: minimaal drie burgerdoden

In de Ugandese hoofdstad Kampala zijn minimaal drie burgers omgekomen bij twee explosies. Drie zelfmoordterroristen kwamen ook om bij de ontploffingen, meldt de lokale politie. Ruim dertig mensen raakten gewond.

De explosies zouden elkaar binnen 3 minuten hebben opgevolgd. Een mogelijke aanval op een derde doelwit werd verijdeld door de politie, die een vermoedelijke zelfmoordterrorist achtervolgde en ontwapende.

Persbureau Reuters meldt dat één zelfmoordterrorist de eerste explosie uitvoerde in de buurt van een controlepost bij het politiebureau, waarbij twee burgers omkwamen. Vervolgens brachten twee zelfmoordterroristen op motoren een tweede bom tot ontploffing, waarbij een andere persoon om het leven kwam.

Dreiging nog niet geweken

Minstens 33 mensen worden behandeld in het belangrijkste openbare ziekenhuis van de stad. Vijf van hen zijn ernstig gewond, zegt een woordvoerder van de politie tegen persbureau AP. Veel mensen zouden na de aanslagen op motoren de stad hebben verlaten. De dreiging van meer zelfmoordaanslagen is volgens de politiewoordvoerder nog niet geweken.

De aanslag is nog niet opgeëist. De aan al-Qaida gelieerde Somalische terreurgroep al-Shabaab heeft al eerder dodelijke aanslagen gepleegd in Uganda. Vorige maand eiste de aan Islamitische Staat gelieerde Allied Democratic Forces (ADF) een aanslag op in Uganda. De politiewoordvoerder houdt op basis van inlichtingen ook ADF verantwoordelijk voor de aanslag.