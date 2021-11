1,3 miljard euro steun voor ondernemers na nieuwe maatregelen

Het kabinet komt met een nieuw financieel steunpakket voor bedrijven die nadeel ondervinden door de nieuwe coronamaatregelen die zaterdag zijn ingegaan. Het pakket kost ongeveer 1,3 miljard euro.

Ondernemers met een omzetverlies van minstens 30 procent krijgen een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor de vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van dit jaar. Voor landbouwbedrijven bestaat een soortgelijke regeling, die blijft van kracht in het vierde kwartaal.

Ook voor organisatoren van en ondernemers verbonden aan evenementen is er tot het einde van het jaar een subsidie beschikbaar, de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Omdat het evenementverbod meteen zaterdag al inging wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100 procent. Dat geldt ook voor de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen.

Cultuur en sport

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen wordt de vergoeding verhoogd van 25 procent naar maximaal 55 procent van de kaartverkoop. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten. Culturele ondernemingen kunnen bij groot omzetverlies ook de TVL-regeling aanvragen, bedoeld als tegemoetkoming voor vaste lasten.

Voor professionele sportevenementen, inclusief competitiewedstrijden, komt 36 miljoen euro beschikbaar voor de compensatie van verloren kaartverkoop en om seizoenkaarthouders tegemoet te komen. Voor de amateursport is tot 4 december maximaal 5 miljoen euro beschikbaar. Staatssecretaris Blokhuis gaat deze regelingen samen met de sportsector uitwerken.