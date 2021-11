Celstraffen geëist voor mannen die 16-jarige sekswerker hielpen

Er zijn momenteel verschillende regels voor sekswerkers: in sommige gemeenten moet je minimaal 18 jaar oud zijn, in andere ligt de leeftijdsgrens op 21. Om het beleid eenduidiger te maken en dwang en uitbuiting in de seksbranche te bestrijden, heeft het kabinet heeft een nieuw wetsvoorstel opgesteld. De belangrijkste punten daarin zijn dat elke sekswerker en exploitant een vergunning moet hebben. Voor een vergunning moet je minimaal 21 jaar oud zijn. De Tweede Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen.