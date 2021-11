Van Gaal coacht Oranje tegen Noorwegen vanuit skybox in De Kuip

Bondscoach Louis van Gaal zal de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Noorwegen vanavond vanuit een skybox in De Kuip volgen. De trainer zal de spelers via zijn assistenten van de nodige aanwijzingen voorzien tijdens de wedstrijd.

Van Gaal brak zondagavond zijn heup na een glijpartij met de fiets. Hij beweegt zich voort in een rolstoel en het is te moeilijk gebleken om hem in een rolstoel langs het veld te krijgen in Rotterdam.

"Er is te weinig tijd om twee keer het veld over te steken in de rust", laat de KNVB weten. "Daarom volgt de bondscoach de wedstrijd in een skybox aan de kant van de kleedkamers."

Gisteren leidde Louis van Gaal de training van Oranje vanuit een karretje, met assistent Henk Fraser achter het stuur.