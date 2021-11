Cillessen onder de lat bij Oranje tegen Noorwegen, Van Gaal coacht vanuit skybox

Van Gaal passeert daarmee vaste nummer twee Mark Flekken van SC Freiburg, die zijn debuut in Oranje nog moet maken. De bondscoach kiest in dit geval voor ervaring. Cillessen speelde al zestig interlands. Zijn laatste was vorig jaar tegen Italië.

15 - Jasper Cillessen has played more Netherlands games under Louis van Gaal than any other goalkeeper. Trusted. pic.twitter.com/2WSaNRBImp

Eerder werd Tim Krul als vervanger van Bijlow opgeroepen als derde doelman.

Van Gaal in een skybox

Van Gaal zal de wedstrijd vanavond vanuit een skybox in De Kuip volgen. De trainer voorziet de spelers via zijn assistenten van de nodige aanwijzingen tijdens de wedstrijd. Hij brak zondagavond zijn heup na een glijpartij met de fiets en beweegt zich voort in een rolstoel. Het is te moeilijk gebleken om Van Gaal in een rolstoel langs het veld te krijgen in Rotterdam.

"Er is te weinig tijd om twee keer het veld over te steken in de rust", laat de KNVB weten. "Daarom volgt de bondscoach de wedstrijd in een skybox aan de kant van de kleedkamers."

Gisteren leidde Louis van Gaal de training van Oranje vanuit een karretje, met assistent Henk Fraser achter het stuur.