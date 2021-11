KNVB besluit woensdag over eventueel uitstel komende eredivisiewedstrijden

Voetbalbond KNVB verwacht woensdag een beslissing te nemen over het al dan niet uitstellen van de komende twee speelronden in het betaald voetbal.

Na de aangekondigde milde coronalockdown van drie weken, waarin geen publiek welkom is op de tribunes, drong een meerderheid van de clubs erop aan om de competitie in die periode stil te leggen met het oog op de financiële belangen. Clubs lopen veel inkomsten mis wanneer er voor lege tribunes gespeeld wordt. De KNVB onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van een competitiestop.

De betaald voetbalclubs mochten afgelopen weekeinde doorgeven aan de bond of ze wilden spelen of liever wilden uitstellen. NAC Breda en Sparta Rotterdam lieten gelijk al weten heil te zien in het verplaatsen van duels. Daarop volgden meer clubs met eenzelfde voorkeur.

Europese verplichtingen

Niet alle clubs zijn voorstander van het plan om de competitie stil te leggen vanwege onder andere het wedstrijdritme van de spelers en Europese verplichtingen. Die vinden namelijk hoe dan ook doorgang.