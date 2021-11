Frankrijk ontruimt groot migrantenkamp bij Duinkerke, 'signaal van Fransen'

De migranten, volgens lokale autoriteiten voornamelijk Koerden, worden naar aangewezen opvangcentra gebracht in de regio maar ook elders in het land.

De Franse politie heeft vandaag een groot migrantenkamp van zeker duizend migranten ontruimd in Grande-Synthe, bij de haven van Duinkerke. Deze actie volgt na oplopende spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk over het toenemende migrantenverkeer in het Kanaal.

Het gesprek tussen de twee ministers volgde op een groeiend diplomatiek conflict over wie de grotere verantwoordelijkheid draagt voor de migrantenstroom van Frankrijk naar Engeland. Downing Street had de Franse regering opgeroepen meer te doen tegen het aantal mensen dat in kleine bootjes over Het Kanaal reist.

Darmanin zei vervolgens in gesprek met de nieuwszender CNews dat het VK de Fransen niet als "boksbal" moest gebruiken voor interne politieke doeleinden. "We laten ons niet de les lezen door de Britten, we zijn hun medewerkers noch hun assistenten." Darmanin zei dat mensensmokkelaars vaak vanuit Groot-Brittannië opereren en dat de Britse regering haar wetten moest wijzigen om te voorkomen dat migranten naar het VK willen afreizen.

Patel en Darmanin zeiden in hun verklaring dat er meer gedaan moet worden tegen de migranten die de gevaarlijke oversteek maken. Hierin kwamen ze overeen dat eerdere gezamenlijke toezeggingen versneld moeten worden om de migrantenstroom te verminderen. Volgens het ministerie van Darmamin was de ontruiming van vandaag al gepland en was die niet het gevolg van het gesprek met Patel gisteren, melden Franse media.