Vechtscheiding leidt tot recordveiling topkunst

Het hoogste bedrag, ruim 82 miljoen inclusief opgeld, werd neergeteld voor No. 7, van Mark Rothko, een schilderij uit 1951. Dat was ruim boven de verwachte opbrengst (70 miljoen). De koper is iemand uit Azië.

Het voormalige stel kon het niet eens worden over de waarde van de collectie. Daarom wordt de kunst verkocht en de opbrengst in tweeën gesplitst.

De jarenlange bittere vechtscheiding van het Amerikaanse miljardairsechtpaar Macklowe, is gisteren uitgemond in een veiling op bevel van een rechter van een deel van hun gezamenlijke kunstcollectie. Bij Sotheby's in New York kwamen 35 kunstwerken onder de hamer. Alles is verkocht, totale opbrengst 676 miljoen dollar.

Ook op de andere kunstwerken, zoals van Jackson Pollock en Alberto Giacometti werd royaal geboden. Een verzamelaar die aanwezig was bij de veiling, was niet verrast, zei hij tegen The New York Times: "Topkwaliteit verkoopt altijd." Volgens de krant is de vraag naar topkunst groter dan het aanbod. Verzamelaars zien de veiling van een toonaangevende collectie als een buitenkans en een fiscaal gunstige belegging.

Voor de veiling in New York is de Macklowe-collectie op reis geweest, bij wijze van voorbezichtiging. In Taipei, Hongkong, Los Angeles en Parijs namen duizenden nieuwsgierigen een kijkje.

De veiling van de naoorlogse en eigentijds kunstwerken verloopt in twee delen, de tweede staat gepland voor mei volgend jaar. Verwacht wordt dat ook die veiling enkele honderden miljoenen opbrengt. Daarmee wordt het de grootste veiling van een privé-kunstcollectie aller tijden.

Vastgoedmagnaat Harry Macklowe en zijn ex-vrouw Linda legden hun collectie aan over een periode van 50 jaar, en Linda was de grootste verzamelaar van de twee. "Zij had een sterke, niet aflatende liefde voor abstracte kunst, en ook een scherp oog voor figuratieve kunst", zei een kunsthandelaar, die veel zaken met haar deed. "Elk werk hier op de veiling is subtiel en uniek."

Nu de collectie uiteenvalt, bestaat de kans dat de kunstwerken in een onbekende privéverzameling terechtkomen en voorlopig nergens meer te zien zijn.