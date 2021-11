Kramer traint liever en meldt zich af voor wereldbekerwedstrijden in Stavanger

Sven Kramer komt komend weekeinde niet in actie bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Noorse Stavanger. Kramer, die de 10.000 meter zou rijden, geeft de voorkeur aan trainen na een teleurstellend weekend in Polen.

Kramer eindigde vrijdag op een zorgelijke negende plaats in de B-groep van de 5.000 meter. Toen gaf hij al aan: "Even evalueren en kijken wat we doen."

Extra trainen dus. Kramer maakte weliswaar ook deel uit van de ploeg die op de ploegenachtervolging het goud won, maar gaf daarna nogmaals aan dat vrijdag "niet om over naar huis te schrijven" was. "En dat is een understatement." Ook liet hij nadrukkelijk in het midden of hij in Noorwegen de 10.000 meter zou rijden.