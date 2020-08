Utrecht heeft met Mahi gewenste aanvallende versterking binnen

FC Utrecht heeft Mimoun Mahi vastgelegd. De 26-jarige aanvaller komt over van FC Zürich, waar hij sinds de zomer van 2019 speelde.

Voor zijn periode in Zwitserland was Mahi jarenlang speler van FC Groningen. Voor die club kwam hij in 138 wedstrijden 39 keer tot scoren.

De tweevoudig Marokkaans international beschikte bij Zürich nog over een contract voor twee seizoenen. Zijn verbintenis met FC Utrecht loopt tot de zomer van 2024.

"Mimoun is een aanvaller met power en scorend vermogen. Hij is inzetbaar op alle posities in de aanval en met zijn specifieke kwaliteiten kan hij wedstrijden beslissen. Dat maakt ons team weer sterker en geeft ons meer mogelijkheden", aldus Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht.