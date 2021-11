Vrees voor corona in Oranje-kamp ongegrond: Bijlow heeft voetbalblessure

Het ontbreken van Justin Bijlow vanavond onder de lat in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noorwegen heeft niets met corona te maken. De keeper kampt met een 'gewone voetbalblessure'.

De KNVB meldde gisteravond dat Bijlow niet fit genoeg was om te spelen, maar liet de exacte reden van zijn afwezigheid buiten beschouwing. Dat voedde geruchten over corona. Navraag leert dat er van corona geen sprake is. Uit privacy-overwegingen mogen blessures van sporters niet zomaar openbaar gemaakt worden.

Hoewel Feyenoord-keeper Bijlow niet in actie kan komen, blijft hij in het trainingskamp van het Nederlands elftal.

Scenario's

Een nederlaag tegen de Noren vanavond in De Kuip is fataal, als Turkije tegelijkertijd van Montenegro wint. Een gelijkspel in Rotterdam is hoe dan ook afdoende voor een ticket naar Qatar.