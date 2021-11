De uitzending van 16 november

Vandaag behandelt de Tweede Kamer de in de persconferentie van vorige week aangekondigde coronamaatregelen. Het zal veel gaan over de 2G-toegangspas, die alleen geldt voor mensen die gevaccineerd zijn of zijn genezen van corona.

Hoe kijkt de VS naar die ontwikkelingen? We bespreken het met Karen Donfried, de Amerikaanse adjunct-staatssecretaris voor Europese en Euraziatische Zaken.

Het is onrustig aan de randen van Europa. Vlakbij de grens tussen Rusland en Oekraïne staan steeds meer Russische soldaten gelegerd, volgens Oekraïne al meer dan honderdduizend. En vanuit Wit-Rusland proberen duizenden migranten onder erbarmelijke omstandigheden de grens met Polen over te steken, om zo de Europese Unie binnen te komen.

Hoe kijkt de VS naar de onrust in Europa?

Burgerberaad buigt zich over klimaatmaatregelen

Amsterdam wil over tien jaar ruim de helft minder CO2 uitstoten dan in 1990, maar dat lijkt met de huidige maatregelen niet te gaan lukken. De gemeente heeft daarom honderd inwoners gevraagd om in een burgerberaad na te denken over de klimaatdoelen en met plannen te komen om de uitstoot omlaag te brengen.

Lukt het de deelnemers om met realistische, uitvoerbare plannen te komen? En is het een idee zo'n burgerberaad ook in andere gemeenten of zelfs landelijk in te voeren?