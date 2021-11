Zhou wordt eerste Chinees in Formule 1; alle stoeltjes voor 2022 nu bezet

Guanyu Zhou rijdt komend seizoen voor het Formule 1-team van Alfa Romeo. De 22-jarige Chinees neemt het stoeltje over van Antonio Giovinazzi. Daardoor zijn alle plekken binnen de Formule 1 voor 2022 bezet.

Zhou wordt de eerste Chinees in de koningsklasse van de autosport. "De eerste ooit in de Formule 1 zijn, is een doorbraak in de Chinese autosportgeschiedenis", aldus de coureur.

Nu nog actief in Formule 2

Momenteel is Zhou nog actief in de Formule 2, waar hij de tweede plek in het klassement bezet.