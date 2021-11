Man aangehouden voor mensenhandel aan de Duitse grens bij Babberich

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond in het Gelderse Babberich een man aangehouden voor mensensmokkel. Hij bestuurde een busje met daarin zeven personen zonder geldige papieren.

Het busje kwam in beeld bij een reguliere controle. De marechaussee hield de man aan in de buurt van een tankstation bij de Duitse grens. De zeven inzittenden sloegen daarop op de vlucht. Na een grote zoektocht samen met de politie zijn ze allemaal opgepakt in een naastgelegen bosgebied.

Waar de zeven personen vandaan komen, is niet bekendgemaakt, schrijft Omroep Gelderland.