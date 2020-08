Démare verslaat Ewan in de sprint in Wallonië

Arnaud Démare heeft de tweede etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen. De Franse wielrenner van de Groupama-ploeg bleef in de rit over 172 kilometer naar Wavre de Australiër Caleb Ewan net voor in de sprint.

De Nieuw-Zeelander Daniel McLay werd derde. De gele leiderstrui bleef om de schouders van Ewan, die zondag de openingsrit wist te winnen.