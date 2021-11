Langeler stapt op bij PEC; eerste trainer die dit seizoen voortijdig vertrekt

Art Langeler is opgestapt als trainer van PEC Zwolle. Met slechts vier punten uit twaalf duels staan de Zwollenaren stijf onderaan in de eredivisie. Assistent Dwight Lodeweges vertrekt ook per direct.

Langeler is de eerste hoofdtrainer in de eredivisie die dit seizoen vroegtijdig vertrekt.

Langeler was bezig aan zijn tweede periode in Zwolle, na een succesvol dienstverband in het verleden. In 2012 promoveerde hij met de club naar de eredivisie, waarin PEC tot op de dag van vandaag actief is.

In het belang van PEC

Na de dramatisch verlopen competitiestart ziet Langeler echter geen perspectief meer "om de prestatiecurve op de korte termijn te draaien". Hij zegt zijn beslissing om te vertrekken in het belang van de club te hebben genomen.

PEC Zwolle gaat zondag op bezoek bij Feyenoord. De assistenten Henri van der Vegt en Leeroy Echteld nemen voorlopig de taken van Langeler over.