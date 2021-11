Noodkreet bij de Wit-Russische grens: 'Help ons, wij gaan dood'

Duizenden migranten bij grens Wit-Rusland en Polen - NOS

De groep was voorbereid op een moeizame oversteek, maar deze situatie kon niemand zich voorstellen. "Het is heel erg koud. Onze levens zijn echt in gevaar", zegt Omar. Hij zegt er serieus rekening mee te houden dat iemand uit zijn groep de komende dagen overlijdt aan onderkoeling, uitputting en honger. 's Nachts duikt de temperatuur onder het vriespunt. Sinds de georkestreerde migrantenstroom via Wit-Rusland naar de EU op gang kwam, zijn minstens elf mensen in het grensgebied overleden. Mogelijk zijn dit er meer, maar aantallen zijn lastig te verifiëren. Omar slaapt al een week met alleen deze slaapzak op de grond:

Dit is hoe Omar de nacht doorbrengt - Eigen foto

De 23-jarige Yasser vindt dat zowel Polen als Wit-Rusland schuld heeft aan de ontstane situatie. "Wit-Rusland laat mij niet terugkeren naar Minsk en Polen laat mij niet toe en geeft geen hulp. Als hier iemand sterft, zijn beide landen verantwoordelijk", zegt hij. "Dat zal ik hen nooit vergeven." Dat beaamt Omar: "Ze zien dat we lijden, maar helpen ons niet."

Politiek conflict en mediaoorlog Het migratenconflict tussen Polen en Wit-Rusland is, naast een politiek conflict, ook een mediaoorlog. Wit-Rusland beschuldigt Poolse grenswachten ervan de migranten te mishandelen. Andersom zegt Polen dat de Wit-Russen geweld gebruiken om migranten de grens over te krijgen. De aantijgingen over en weer laten zich moeilijk verifiëren, doordat beide landen geen onafhankelijke pottenkijkers toelaten. In de Poolse grensregio's geldt de noodtoestand, waardoor journalisten toegang tot het gebied ontzegd wordt. In Wit-Rusland is vrije journalistiek al helemaal ondenkbaar; bij hoge uitzondering is alleen een ploeg van CNN en een ploeg van de BBC toegelaten. De getuigenissen van de migranten zelf zijn dus een van de weinige bronnen in het conflict.

De Irakezen voelen zich hulpeloos. "Het enige dat ik wil is een fatsoenlijk leven. We willen gewoon een goede toekomst", zegt Omar. Opgeven is geen optie, zegt de eveneens Iraakse Rawand. Via Snapchat stuurt hij zijn gps-locatie. Hij is bijna op zijn bestemming, is zijn boodschap.

Rawand heeft bijna zijn doel bereikt - Eigen foto

De EU en de lidstaten proberen de stroom via Wit-Rusland een halt toe te roepen, onder meer door druk uit te oefenen op de herkomstlanden. Onder meer Irak, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten zeggen geen migranten meer naar Minsk te laten vliegen. Litouwen meldt dat migranten daarom voortaan via een tussenstop in Moskou naar Minsk worden gevlogen. Het is onduidelijk hoeveel migranten op dit moment al in Wit-Rusland zijn. Via Snapchat sprak de NOS met meerdere (jonge) mannen in de omgeving van Minsk die de wens hebben om naar Polen te gaan. Correspondent Kysia Hekster sprak in een ziekenhuis in Polen met gewonde migranten:

In Pools ziekenhuis voelen migranten zich speelbal van Polen en Wit-Rusland - NOS

Omar, Yasser en Rawand blijven voorlopig in het grensgebied en wachten op hulp. Ze kunnen niet anders. De twintigers denken nog enkele dagen vooruit te kunnen. Daarna is het eten, drinken en hun lichaam op. Als de batterijen van hun telefoons en powerbanks leeg zijn komt er ook een einde aan hun contact met de buitenwereld.