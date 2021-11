De Goede zet streep door WK en twijfelt over toekomst: 'Voelde iets ploppen'

"Helaas. Het is geen best nieuws", zegt Eva de Goede bedrukt. "Mijn voorste kruisband is afgescheurd en mijn meniscus is ook beschadigd." Dat betekent geen WK in juli en zelfs einde seizoen. De 32-jarige hockeyster raakte vorige week in het Pro League-duel met België geblesseerd, toen ze bij een verdedigende actie ongelukkig terecht kwam. De routinier greep meteen naar haar knie en werd door twee man van het veld geholpen. "Ik voelde al iets ploppen. Dan weet je: er is iets mis", blikt De Goede terug op het moment. Einde loopbaan? Afgelopen zomer won De Goede voor de derde keer in haar carrière goud op de Olympische Spelen. Of ze haar palmares met Oranje nog uit zal breiden en of ze nog een seizoen langer bij HGC blijft spelen, daar durft De Goede nu geen antwoord op te geven.

"Ik kan nog niet zeggen dat ik er nog een seizoen aan vast plak of dat ik stop. Ik moet kijken wat er mogelijk is, maar eerst is het belangrijk dat ik aan mezelf denk. Dan komt de rest." Flinke klap Lang was onduidelijk hoe ernstig de knieblessure van De Goede was, de diagnose was een flinke klap voor de Oranje-aanvoerster. "Ik ben wel oké. Er zijn veel mensen om mij heen die mij kunnen steunen en helpen, maar het gaat met ups en downs."

Eva de Goede ligt geblesseerd op de grond - Pro Shots

De Goede moet nu dus een streep zetten door het hockeyseizoen en mist ook het WK dat volgend jaar juli in Spanje en Nederland plaatsvindt. "Dat was een stip op de kalender, nu moet ik maar andere kleine stipjes gaan zetten om hier zo goed mogelijk doorheen te komen", zegt ze. "Ik wil goed herstellen, maar ook eerst als mens. Dat is het allerbelangrijkste." Klein wonder Het is niet de eerste tegenvaller voor De Goede. In april van dit jaar brak ze haar pols, waardoor zowel het EK als de Spelen in gevaar kwamen. Wonder boven wonder herstelde ze zo snel dat ze op het gewonnen EK in eigen land alweer binnen de lijnen stond. Maar dit keer durft De Goede niet op een wonder te hopen. Voor haar revalidatie staan minimaal negen maanden gepland. "Als je gaat tellen met die maanden komt het gewoon niet uit. Ik ga ook geen risico nemen."

Eva de Goede juicht na het winnen van de olympische finale - ANP