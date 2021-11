Ontspannen Noren geloven in zege op Oranje: 'We hebben een kans'

Het was bijna alsof het vanavond in De Kuip niet erop of eronder is, alsof het niet gaat om directe plaatsing voor het WK voetbal van volgend jaar. In aanloop naar het cruciale kwalificatieduel met Nederland maakten de Noren een zeer ontspannen indruk. Bondscoach Ståle Solbakken was nog maar net begonnen aan zijn persconferentie of hij had de lachers al op zijn hand. De 53-jarige trainer vergeleek het optreden van Oranje tegen Montenegro van afgelopen zaterdag (2-2) met een historisch Nederlands schaatsmoment. "Nederland was een beetje zoals Hilbert van der Duim", zei Solbakken over de wedstrijd waarin het Nederlands elftal in de slotfase een 2-0 voorsprong weggaf. "Ze stopten een rondje te vroeg, terwijl ze normaal gesproken weten hoeveel rondjes ze moeten gaan." Solbakken voegde eraan toe dat de vergelijking met Van der Duim, die bij de WK van 1981 in winnende positie een rondje te vroeg stopte met schaatsen, vanavond waarschijnlijk niet op zal gaan. "Oranje zal niet nog een keer dezelfde fout maken, tegen ons zullen ze er negentig minuten staan."

Noorwegen is zeker van het WK als het Nederland verslaat en Turkije niet wint van Montenegro. Het zou het eerste optreden op het eindtoernooi worden sinds 1998, toen Solbakken nog international was en ook huidig Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjær deel uitmaakte van de ploeg. "Het is niet zo dat we denken dat het onmogelijk is. We hebben een kans", aldus Solbakken. "Het gaat om één wedstrijd en dan, dat is het leuke aan voetbal, kan alles gebeuren. We moeten op ons best zijn en Nederland moet waarschijnlijk niet helemaal op z'n best zijn, maar dat kan allemaal gebeuren."

Het programma en de stand in de poule van Nederland - NOS

Nu superspits Erling Haaland door een blessure ontbreekt, is Martin Ødegaard een van de bekendste spelers in de Noorse selectie. De middenvelder van Arsenal kwam in het verleden op huurbasis uit voor Heerenveen en Vitesse. "Het is goed om terug te zijn in Nederland", zei Ødegaard. "Ik heb hier een goede tijd gehad en voel me hier thuis. Dit is een plek waar ik ben gegroeid als speler en als persoon. Ik ben hier echt volwassen geworden." Bekijk hieronder een interview met Ødegaard, die zich had verheugd op zijn terugkeer in Nederland.

Ødegaard is terug in Nederland: 'Ik ben hier volwassen geworden' - NOS