FC Barcelona ontslaat Setién en maakt weg vrij voor Koeman

Ronald Koeman op de bank als bondscoach van het Nederlands elftal - ANP

Het heeft er alle schijn van dat Ronald Koeman de nieuwe trainer wordt van FC Barcelona. Drie dagen na de vernederende uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League door Bayern München, heeft de Catalaanse club vanavond het ontslag van trainer Quique Setién bekendgemaakt. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor Koeman. Barcelona staat na de blamage van vrijdagavond voor een drastische reorganisatie. Binnen de club wordt Koeman gezien als de ideale trainer om de herstructurering gestalte te geven. Koeman zou zondag al persoonlijk tot overeenstemming zijn gekomen met de club. Weliswaar heeft Koeman een doorlopend contract bij de KNVB, maar daarin is een clausule opgenomen dat hij zijn dienstverband bij Oranje kan beëindigen mocht FC Barcelona bij hem aankloppen. Die clausule gold voor na het EK 2020, maar dat toernooi is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2021.

Koeman, die van 1989 tot en met 1995 bij Barça speelde en de club in 1992 uit een vrije trap de eerste Europa Cup I in de clubhistorie bezorgde, heeft meermalen gezegd dat trainer worden van FC Barcelona zijn droom is. Setién mocht slechts een half jaar aan het roer staan bij FC Barcelona. Hij trad eerder dit jaar aan als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde onder wiens leiding het Catalaanse elftal snel zijn glans had verloren. Maar ook Setién bleek niet bij machte het verval een halt toe te roepen. De 8-2 nederlaag tegen Bayern München vormde voor hem de genadeklap. Door de nederlaag tegen Bayern sluit Barcelona voor het eerst in twaalf jaar het seizoen af zonder prijs. De landstitel moesten Frenkie de Jong en consorten aan Real Madrid laten en het bekeravontuur eindigde in de kwartfinales.

Ook in de NOS Voetbalpodcast is de mogelijke overgang van bondscoach Ronald Koeman naar FC Barcelona het belangrijkste gespreksthema. Arno Vermeulen, Jeroen Elshoff, Jan Roelfs en Arman Avsaroglu zetten de voors en tegens tegen elkaar af. "Stap je niet in een zinkend schip?"

De naam van Koeman werd al vaker genoemd in Barcelona zodra een coach ontslagen was. Coachen in Camp Nou is zijn grote droom, zo heeft hij bij herhaling laten weten, maar door zijn recente successen als bondscoach met het Nederlands elftal leek een transfer naar Catalonië ineens toch niet meer zo vanzelfsprekend. Begin juli zei Koeman in een uitzending van Studio Sport nog met grote stelligheid dat hij tot en met het EK van 2021 Oranje trouw zou blijven.

In juli zegt Koeman nog stellig bij Oranje te blijven: 'Ik ga niet weg voor EK' - NOS

Diverse Spaanse media weten te melden dat Koeman inmiddels persoonlijk een akkoord heeft gesloten met Barcelona. Zondag werd hij gesignaleerd op het vliegveld, maar bij navraag door de NOS liet Koeman toen weten niets te melden te hebben.

Volgens Edwin Winkels, correspondent in Spanje en jarenlang nauwgezet volger van de Catalaanse topclub, zal Barcelona de nieuwe trainer eerst een contract van maximaal een jaar aanbieden, omdat er volgend jaar bestuursverkiezingen zijn. Daarna kan de club een andere koers gaan varen. "Er komt zeker een nieuwe voorzitter, want de huidige (Josep Maria Bartomeu, red.) kan niet nog een termijn aanblijven. De favoriet voor de opvolging, Victor Font, wil Xavi als hoofdcoach meenemen", weet Winkels. "De vraag is dus of Koeman voor één jaar wil tekenen. Want iedereen bij Barcelona weet dat de club opnieuw moet beginnen. Als ze werkelijk een grote schoonmaak houden, moet er iets opgebouwd worden. Dat kan niet in een jaar. Maar doet Koeman het goed, dan zal een nieuwe voorzitter het zeker niet aandurven om hem weg te sturen."

'Mogelijke nieuwe voorzitter wil Xavi meenemen als trainer' - NOS

Verdediger Gerard Piqué riep vrijdag na het verlies tegen Bayern München al op tot structurele veranderingen. "We hebben het dieptepunt bereikt. We zitten volkomen op het verkeerde pad. Coaches en spelers volgen elkaar op, maar feit is dat we al jaren niet op een acceptabel niveau presteren in Europa." Setién liet vrijdag al weten rekening te houden met ontslag. "Ik geef mezelf voor wat betreft de toekomst weinig kans. Het is waar dat de geloofwaardigheid van een trainer afneemt als zoiets gebeurt, dat is duidelijk."