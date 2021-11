Rotterdam: grote brand in woning, vermoedelijk na explosie

Aan de Kamperfoeliestraat in Rotterdam is in een woning een grote brand uitgebroken, vermoedelijk na een explosie. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam moesten vijf naastgelegen woningen worden ontruimd. Twee bewoners hadden te veel rook ingeademd en moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Voor de zeven bewoners van de uitgebrande woning en de naastgelegen woningen is opvang voor de nacht geregeld.

De brandweer rukte vlak voor middernacht uit na een melding van een uitslaande brand in een hoekwoning, en schaalde al snel op voor extra inzet. Brandweermensen hebben sloopwerkzaamheden verricht aan het dak om goed te kunnen blussen. De brandweer heeft rond 02.45 uur het sein brand meester gegeven, maar is nog bezig met nablussen.

Verward gedrag

De brandweer en de politie doen onderzoek naar de oorzaak van de brand. Omstanders zeggen voorafgaand aan de brand een explosie te hebben gehoord en denken dat gaat om brandstichting. Tegen de PZC zeggen enkele van hen dat de inwoner in de buurt bekend stond om zijn verwarde gedrag: "Midden in de nacht bonkte hij zo hard, dat mijn tante wakker werd", zegt een van hen. "Ook riep hij eens dat hij iedereen zou vermoorden.''