Aardbeving met kracht van 3,2 in Groningen, 'heel erg lang en heel erg zwaar'

In de omgeving van Garrelsweer is in de nacht van maandag op dinsdag om 01.46 uur een aardbeving gevoeld. De beving had een kracht van 3,2, meldt het KNMI. Het is een van de zwaarste bevingen ooit in Groningen en de zwaarste sinds mei 2019.

Over schade is nog niets bekend. Op de redactie van RTV Noord kwamen honderden meldingen binnen van mensen die de beving hadden gevoeld. Een inwoner van Garrelsweer zegt tegen de omroep: "Een onvoorstelbaar zware aardbeving. Heel erg lang en heel erg zwaar."

Kleding hangers schuiven in de kast. Het huis gaat van links naar rechts... Ik ben bang. Tranen rollen over mijn wangen.. Tjemig jongens. Dit was een beste! #aardbeving #TenPost @2eKamertweets @RTLnieuws @rtvnoord @ShownieuwsSBS6

Gisteravond bleek al dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitleg eist van gaswinningsbedrijf NAM over de verhoogde seismiciteit rondom Loppersum, een dorp vlak bij Garrelsweer. Daar zijn in de afgelopen anderhalve maand relatief veel aardbevingen geweest en daarmee is een grenswaarde uit de Mijnbouwwet overschreden.

Sinds begin oktober zijn er relatief veel voelbare aardbevingen in Groningen geweest. Op 4 oktober waren het er zelfs drie op één dag bij Zeerijp (2.5 en 2.2) en Appingedam (1.8). Twee dagen later was er nog een beving met een kracht van 1.3 bij Zeerijp en op 8 november nog een van 1.7 bij Westeremden.

Grenswaarde overschreden

Met name de recente aardbevingen bij Zeerijp en Westeremden hebben ervoor gezorgd dat de zogeheten 'maximale aardbevingsdichtheid' is opgelopen naar 0,42 aardbevingen per vierkante kilometer per jaar. De grenswaarde in de Mijnbouwwet staat op 0,40 aardbevingen per vierkante kilometer per jaar.