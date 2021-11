Aangifte tegen aanbieder Testen voor Toegang om valse vaccinatiebewijzen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan tegen een aanbieder van coronatests, omdat het wordt verdacht van het uitgeven van valse vaccinatiebewijzen. Daar zijn "sterke vermoedens" voor.

Het bedrijf kan niet meer in het systeem van de CoronaCheck-app en kan geen afspraken meer maken voor Testen voor Toegang. In Nederland zijn er ruim twintig bedrijven die zulke testen aanbieden. Om welk bedrijf het gaat is niet bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat er met deze aanleiding aangifte is gedaan.

Belangrijke vraag

Een belangrijke vraag in het onderzoek is hoe een bedrijf dat eigenlijk alleen testen afnam, vaccinatiebewijzen kon uitgeven. Dat gebeurde op zo'n grote schaal dat het opviel.

Er wordt geprobeerd om zo veel mogelijk van de uitgegeven valse vaccinatiebewijzen te blokkeren. Mensen die de komende dagen bij het bedrijf een afspraak hadden kunnen terecht op de algemene website voor coronatests, coronatest.nl. De verwachting is dat er verder geen problemen ontstaan voor de capaciteit van Testen voor Toegang.