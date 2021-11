Zwitserland pakt WK-ticket en verwijst Italië naar play-offs

De lijst met Europese landen die volgend jaar van de partij zullen zijn bij het WK in Qatar, is met weer twee stuks uitgebreid. Daar zit Europees kampioen Italië vooralsnog niet bij. De koploper in groep C kwam in Belfast niet verder dan 0-0 tegen Noord-Ierland en werd gepasseerd door Zwitserland, dat thuis Bulgarije met 4-0 klopte. Engeland had in groep I aan de eclatante 10-0 uitzege op San Marino meer dan voldoende voor een WK-ticket. Polen moet, net als Italië, via de play-offs tot de eindronde van volgend jaar zien door te dringen.

Negen Europese landen zeker van Qatar Geplaatst voor WK:

Servië, Spanje, Zwitserland, Frankrijk, België, Denemarken, Kroatië, Engeland, Duitsland, Nederland/Turkije/Noorwegen Naar play-offs:

Portugal, Zweden, Italië, Finland/Oekraïne, Wales, Tsjechië, Schotland, Oostenrijk, Rusland, Polen, Noord-Macedonië, Nederland/Turkije/Noorwegen

Stonden er zondag nog finale-achtige duels op het programma in de Europese zone van de WK-kwalificatie, een dag later bestreden Italië en Zwitserland elkaar op verschillende velden. Beide ploegen deelden bij de aftrap de koppositie in groep C, zij het dat Italië toch de eerste plaats innam vanwege een iets beter doelsaldo: +11 om +9.

Zwitsers publiek - EPA

En dus moesten Italië (op bezoek bij Noord-Ierland) en Zwitserland (thuis tegen Bulgarije) niet alleen op jacht naar de winst, maar ook naar doelpunten. Die bleven in de eerste helft uit, al was Zwitserland er op slag van rust dichtbij toen Noah Okafor de bal naar de verre hoek dirigeerde, maar de paal de inzet keerde. Zwitserse dadendrang Meteen na de pauze brak Okafor alsnog de ban: hij kopte de thuisploeg op voorsprong. Aanvoerder Xherdan Shaqiri verzuimde niet veel later in kansrijke positie de marge te verdubbelen: hij trof slechts de paal. Tussendoor had doelman Gianluigi Donnarumma in Belfast voorkomen dat de opgave voor Italië nog moeilijker werd: hij stopte een schot van George Saville.

Noah Okafor heeft Zwitserland naar 1-0 gekopt - EPA

De 2-0 kwam in Luzern alsnog op het bord. Ruben Vargas joeg de bal na een klein uur hard en hoog in het Bulgaarse doel. Ondertussen liet Federico Chiesa een fraaie kans onbenut voor Italië, dat nog wel het geluk had dat twee volgende Zwitserse doelpunten geannuleerd moesten worden wegens randje buitenspel. Die dompers konden de Zwitserse dadendrang echter niet temperen. Cedric Itten, net vier minuten binnen de lijnen en al met een buitenspeldoelpunt op zijn naam, kopte in de 72ste minuut de 3-0 binnen. In de extra tijd deed Remo Freuler er nog een schepje bovenop met een vierde Zwitserse treffer in de wetenschap dat het duel in Belfast in 0-0 was geëindigd. Zwitserland zal voor de vijfde opeenvolgende keer op het WK van de partij zijn, terwijl Italië opnieuw tot de play-offs veroordeeld is. Vier jaar geleden vormde Zweden daarin een te hoge horde.

Stand groep C - NOS

Vier keer Kane Engeland had in groep I nog één punt nodig om de eerste plaats in eindrangschikking veilig te stellen. Een opdracht die uit tegen San Marino, de hekkensluiter van de wereldranglijst, met gemak volbracht werd. Al na zeven minuten had Harry Maguire de 0-1 tegen de touwen gekopt. Filippo Fabbri (eigen doelpunt) en maar liefst viermaal Harry Kane (waarvan twee keer vanaf de penaltystip) maakten nog voor rust het halve dozijn vol.

Harry Kane benutte twee strafschoppen tegen San Marino - AFP

In de tweede helft kregen de gastheren niet alleen een rode kaart te incasseren, maar ook nog vier Engelse doelpunten: 0-10. Daar zat geen treffer meer bij van Kane, die na een uur werd gewisseld. Daardoor bleef de spits op 48 interlandgoals staan, evenveel als Gary Lineker, één minder dan Bobby Charlton en vijf stuks verwijderd van Wayne Rooney, de Engelse topscorer aller tijden.

Stand groep I - NOS

Schotland wint prestigestrijd In groep F waren de kaarten al geschud voordat aan de laatste speelronde werd begonnen: Denemarken gaat naar het WK en Schotland moet hetzelfde via de play-offs zien te bereiken. En dus stond er bij het onderlinge treffen in Glasgow alleen nog prestige op het spel. Daar had met name de thuisploeg wel oren naar. Che Adams was al een keer door doelman Kasper Schmeichel van scoren afgehouden, toen de sluitpost na 36 minuten toch moest passen bij de kopbal van John Souttar. Het was pas de tweede tegentreffer voor de Denen in deze WK-kwalificatie. De eerste werd afgelopen vrijdag tegen Faeröer geïncasseerd. Adams bepaalde kort voor tijd de eindstand op 2-0, waardoor Denemarken zijn honderd procent score in de WK-kwalificatie verloor. Maar geen Deen die daarom maalde.