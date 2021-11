Oranje mist eerste keeper Bijlow tegen Noorwegen, Krul opgeroepen

Het Nederlands elftal moet het dinsdagavond in het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen doen zonder Justin Bijlow. De eerste doelman van Oranje heeft het trainingskamp verlaten omdat hij niet fit is. Wat Bijlow precies mankeert, is niet bekend. Tim Krul is opgeroepen als zijn vervanger. De doelman van Norwich City had zich juist afgemeld voor deze interlandperiode, omdat hij zich op zijn club wilde richten. Keepers Jasper Cillessen en Mark Flekken maakten al deel uit van de Oranje-selectie. Nederland heeft in De Kuip aan een gelijkspel genoeg om het WK van 2022 in Qatar te bereiken.

Nederland-Noorwegen bij de NOS De beslissende WK-kwalificatiewedstrijd Nederland - Noorwegen is dinsdag vanaf 20.45 uur live te volgen op NPO 3 en de livestream op NOS.nl. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur. Luisteraars kunnen de wedstrijd volgen op NPO Radio 1 Langs de Lijn. En natuurlijk kun je ook op de hoogte blijven via het liveblog. In de NOS Voetbalpodcast wordt vooruitgeblikt op de wedstrijd tegen Noorwegen van dinsdag. De NOS Voetbalpodcast is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.

Het ontbreken van Bijlow is niet de eerste tegenvaller voor het Nederlands elftal. De ploeg mist ook verdediger Stefan de Vrij, die afgelopen zaterdag tegen Montenegro geblesseerd raakte. Ook bondscoach Louis van Gaal is gehavend. Aan een valpartij met de fiets op zondagavond hield hij een breukje in zijn heup over. Van Gaal is daardoor aangewezen op hulpmiddelen als krukken en een rolstoel.