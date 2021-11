Meer vrouwen op tv, maar mannen nog altijd in de meerderheid

Er zijn steeds meer vrouwen te zien en te horen in non-fictieprogramma's op de Nederlandse tv, al is de meerderheid van de mensen die in beeld komen nog altijd man. Dit jaar is het aandeel van vrouwen toegenomen tot 39,1 procent, concludeert het Commissariaat voor de Media (CvdM), 2,5 procentpunt meer dan in 2019. Het CvdM heeft er opnieuw onderzoek naar gedaan in opdracht van het ministerie van OCW (in 2019 gebeurde dit voor het eerst).

Vooral in nieuws- en actualiteitenprogramma's zijn vrouwen meer vertegenwoordigd dan twee jaar terug: 37,8 procent, tegen 33,3 procent. Met name vrouwelijke verslaggevers zijn in opmars: hun aandeel nam toe van nog geen kwart (23,1 procent) naar 39,5 procent in 2021.

Hetzelfde geldt voor politici, woordvoerders en bijvoorbeeld directeuren van bedrijven (door het CvdM 'deskundigen' genoemd). In nieuwsfragmenten en talkshows vormden zij in 2019 nog geen kwart van de gasten (23,2 procent), nu bijna een derde (32 procent). Het aantal onafhankelijke experts, zoals hoogleraren, is met 26,7 procent ongeveer gelijk gebleven.

Sport

Ook in sportprogramma's zijn vrouwen bezig aan een opmars, al zijn de verhoudingen daar wel anders: daar blijven mannen in de overgrote meerderheid. Maar was in 2019 slechts 3,8 procent van de gasten in sportjournaals en talkshows over sport vrouw, nu is dat iets meer dan 13 procent.

Als het in andere nieuwsprogramma's over sport gaat, komen vooral mannen aan het woord. Programmamakers en journalisten op die redacties weten vrouwen vooral te vinden als het gaat over sociale zaken, gezondheid, onderwijs en welzijn (40,9 procent).

Boven de 50

Opvallend is verder het leeftijdsverschil tussen mannelijke en vrouwelijke deskundigen. Dat beeld is onveranderd: vrouwen waren en zijn in de regel jonger dan mannen. Hetzelfde geldt voor presentatoren en correspondenten. "Met name boven de 50 jaar neemt het aandeel vrouwelijke presentatoren, correspondenten en deskundigen af", schrijft het CvdM.

Vooral bij de publieke omroep is het aandeel vrouwen over het algemeen toegenomen, van 32,5 procent in 2019 naar 37,7 procent dit jaar. Bij de commerciële omroepen is het aandeel vrouwen over de hele linie groter dan bij de NPO: dat bleef met ruim 40 procent gelijk.

Wel zijn er bij de publieke omroep dit jaar veel meer vrouwelijke deskundigen te zien dan in 2019: dat was twee jaar geleden bijna 19 procent, nu net geen 31 procent.

Coronapandemie

De coronapandemie, dit jaar hét onderwerp in het nieuws, heeft geen effect gehad op de representatie van vrouwen op tv. Onder zorgmedewerkers, virologen, artsen en GGD-medewerkers is de verhouding man-vrouw hetzelfde als bij andere thema's in het nieuws: twee derde tegenover een derde. Dat beeld komt overeen met dat van nieuwsduiders in andere landen.