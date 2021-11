Coalitiepartij ChristenUnie wil iedereen testen in plaats van 2G-beleid

De ChristenUnie heeft grote principiële bezwaren tegen het voorstel van het kabinet voor een 2G-toegangspas, waarbij ongevaccineerden geen QR-code meer kunnen krijgen. De partij wil in plaats daarvan dat iedereen, ook gevaccineerden, zich moet laten testen om een QR-code te krijgen. Zonder steun van de coalitiepartij is het zeer de vraag of er een meerderheid voor het 2G-voorstel komt. Onder meer CDA, GroenLinks en de PvdA twijfelen nog over de maatregel. 'Verdere polarisatie voorkomen' Het kabinet zei vrijdag dat het werkt aan een wet om ongevaccineerden niet meer toe te laten op locaties waar de risico's op besmetting het allergrootst zijn, zoals bijvoorbeeld volle kroegen, festivals en evenementen. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker leidt die maatregel tot een te grote tweedeling in de samenleving tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. De voorgestelde coronamaatregelen gaan "richting dwang", zegt ze tegen Nieuwsuur. "Laten we verdere polarisatie voorkomen." Ook denkt ze dat het 2G-beleid de bereidheid tot vaccineren niet zal vergroten. 1G De partij komt met een alternatief: een 1G-beleid. Voor plekken "waar de risico's groot zijn" en grotere evenementen, zoals een voetbalwedstrijd, moet iedereen een PCR-test doen, ook mensen die gevaccineerd zijn of genezen van corona. "Je weet heel goed wanneer je naar een evenement gaat en dan kan je je prima laten testen", zegt Bikker. Voor bijvoorbeeld een bezoek aan een café of restaurant zou een sneltest volstaan. Bikker: "Ik vind het belangrijk dat we toegang houden voor iedereen maar vooral ook de besmettingen omlaag krijgen. En dan is het heel erg goed om juist iedereen te testen. Dit is een beleid zonder kloven en we kunnen elkaar er nog beter mee beschermen."

2G en 3G 2G-beleid houdt in dat alleen mensen die zijn gevaccineerd of genezen (van corona) ergens naar binnen mogen. Nu geldt overal het 3G-beleid en kunnen ook ongevaccineerden een QR-code krijgen als ze in de afgelopen 24 uur negatief getest zijn. 2G is pure vaccinatiedwang, zeggen partijen die tegen de maatregel zijn. De voltallige Tweede Kamer steunde in maart een motie van de ChristenUnie en de PVV die uitspreekt dat er van dwang geen sprake mag zijn bij vaccineren.