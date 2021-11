Zaalvoetballers verliezen eerste oefenduel met Portugal in aanloop naar EK

De Nederlandse zaalvoetballers hebben in aanloop naar het EK, begin volgend jaar in eigen land, een oefenwedstrijd tegen Portugal verloren. Voor de lege tribunes van het Topsportcentrum in Almere werd het 3-0 voor de regerend Europees en wereldkampioen.

Nederland begon sterk en kreeg in de eerste helft een paar grote kansen om op voorsprong te komen, maar Said Bouzambou, Soufian Charraoui en Iliass Bouzit lieten na te scoren.

Bij de Portugezen is Ricardinho er niet meer bij. De 36-jarige sterspeler, zes keer verkozen tot beste zaalvoetballer ter wereld, zette vorige week een punt achter zijn interlandloopbaan.