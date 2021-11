KNHS stopt met Ehrens als bondscoach van de springruiters

Rob Ehrens moet aan het einde van het jaar stoppen als bondscoach van de Nederlandse springruiters. De KNHS vindt het tijd voor een frisse wind bij de bond.

De onlangs 64 geworden Limburger stond zestien jaar lang aan het roer bij de springruiters, die onder zijn leiding vele successen boekten. Zo veroverde de Nederlandse equipe in 2006 in Aken goud op de WK, een huzarenstukje dat in 2014 in Caen werd herhaald. Jeroen Dubbeldam greep in Frankrijk ook individueel de titel.

Op de Olympische Spelen van 2012 werd twee keer zilver gewonnen: in de landenwedstrijd en door Gerco Schröder. Maikel van der Vleuten reed afgelopen zomer in Tokio naar olympisch brons.