EU legt Wit-Rusland extra sancties op wegens mensensmokkel

Welke bedrijven en mensen strafmaatregelen krijgen opgelegd zal de komende dagen duidelijk worden. Ook luchtvaartmaatschappijen die de migranten naar Wit-Rusland brengen kunnen op maatregelen rekenen. "Dit is het enige echte instrument dat we hebben", zei de Nederlandse demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken na afloop van de raad.

Waar de migranten zich bevinden en onder welke omstandigheden is te zien in deze video:

Met die landen is vorige week contact geweest. Vandaag is Eurocommissaris Schinas op bezoek in Irak en deze week bezoekt hij ook Egypte. Ook vliegmaatschappijen is gevraagd te stoppen met de vluchten naar Wit-Rusland.

De Europese Commissie is ook nog in gesprek met de landen van waaruit de meeste migranten naar Wit-Rusland reizen. Het gaat veelal om mensen uit Syrië en Irak, maar zij worden naar Minsk gebracht vanuit Libanon en Dubai.

Consul met reisbureau

"Met Irak is een afspraak gemaakt", zegt demissionair minister Knapen in Nieuwsuur, gevraagd waarom sancties die in het verleden niet werkten nu wel effect zouden hebben. "Daar bleek een Wit-Russische consul te werken die er naast het consulaat ook een reisbureau op na hield. Op dat soort combinaties is snel ingegrepen." Wit-Rusland beweert dat de migranten niet terug willen naar hun land en alleen maar geïnteresseerd zijn in doorreizen naar het westen, zegt Knapen.

De ministers hebben Polen en Litouwen gevraagd om te zorgen dat aan hun grens geen mensen omkomen door geweld en kou. "De situatie is natuurlijk heel anders dan de afgelopen jaren, toen mensen op de Middellandse Zee in gammele bootjes dreven, maar het principe is niet anders: wanneer iemand dreigt te verdrinken heb je de dure plicht om je hand uit te steken en diegene te redden."