Morgen debat over 2G-beleid in Nederland, dit doen andere landen

Ook in buurlanden loopt het aantal besmettingen op, maar niet overal ligt het 2G-model op tafel. In dit artikel een overzicht van een paar andere Europese landen, die allemaal kiezen voor verschillende beleidsvormen, en meer informatie van de correspondent.

De Tweede Kamer debatteert morgen over de eventuele invoering van het zogenoemde 2G-model in Nederland, waarbij mensen alleen nog een QR-code krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd of hersteld zijn van het coronavirus. Een negatieve test van maximaal 24 uur oud volstaat dan niet meer.

Adviseurs hebben de regering aangeraden 2G-beleid in te voeren. Maar er zijn ook deskundigen die denken dat een vaccinatieplicht beter zou zijn, om een tweedeling in de samenleving te voorkomen. Ook minister van Volksgezondheid Vandenbroucke heeft aangegeven een vaccinatieplicht te willen."

Er wordt al over gesproken om het thuiswerken tot na Kerst te verplichten en het nachtleven weer tijdelijk te sluiten. Wellicht wordt er dan ook iets gezegd over een 2G-beleid.

"Op dit moment zijn er in België gemiddeld meer dan 10.000 besmettingen per dag en ook de ziekenhuizen raken steeds voller. Premier De Croo heeft daarom besloten niet tot vrijdag te wachten met het aanscherpen van de maatregelen. Komende woensdag krijgen de Belgen te horen wat de plannen zijn.

In Duitsland geldt de 2G-regel al sinds september op deelstaatniveau, in Oostenrijk werd de regel de afgelopen week ingevoerd. Daar geldt sinds vandaag ook een lockdown voor ongevaccineerde mensen.

"In Duitsland is het aantal besmettingen nog steeds erg hoog en naderen ziekenhuizen de grenzen van hun capaciteit. Planbare operaties worden al verschoven en er wordt opnieuw gesproken over het verder aanscherpen van de overheidsmaatregelen.

"De partijen die waarschijnlijk binnenkort de nieuwe regering van Duitsland zullen vormen, willen landelijk ook strengere regels invoeren. Zo wordt er gediscussieerd over een vaccinatieplicht voor sommige beroepen en of mensen voordat ze bij hun werk naar binnen mogen een QR-code moeten laten zien.

"Terwijl we in Europa stijgende besmettingen en nieuwe restricties zien, lijkt het bij de Engelsen juist de andere kant op te gaan. Geen restricties, geen verplichte mondkapjes, geen QR-code en toch daalt het aantal besmettingen.

"Ook in Frankrijk neemt het aantal coronabesmettingen toe, maar vooralsnog is de mondkapjesplicht voor basisschoolkinderen de enige extra maatregel die de regering heeft genomen. Opties zoals een 2G-beleid liggen niet op tafel. 'We willen ook geen lockdown voor niet-gevaccineerden, zoals Oostenrijk nu doet', zei fractievoorzitter Castaner van regeringspartij LREM vanochtend.

Een nieuwe algemene lockdown is eveneens taboe. Regeringswoordvoerder Gabriel Attal zei afgelopen weekend nog dat geen een maatregel uit wordt gesloten, maar dat hij mensen niet onnodig ongerust wil maken. Er komt absoluut geen lockdown, zegt hij. De reden daarvoor is dat de huidige coronacijfers in absolute aantallen nog niet tot grote ongerustheid leiden, het aantal nieuwe besmettingen is nog gering, evenals het aantal ziekenhuisopnames.

Maar de stijging van het aantal besmettingen sinds oktober baart de autoriteiten wel zorgen. Het dagelijks aantal positief geteste mensen is in een week met 28 procent toegenomen. Het aantal ziekenhuisopnames met 15 procent. De epidemioloog Yves Buission verwacht dat die trend doorzet en dat de vijfde golf ook Frankrijk zal treffen.

De hoop is dat de hoge vaccinatiegraad en het gebruik van de QR-code genoeg zijn om de effecten te temperen."