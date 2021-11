Na Unilever wil ook Shell een volledig Brits bedrijf worden, wat speelt er?

Wat dreigde te gebeuren als de dividendbelasting niet werd afgeschaft, is uitgekomen: het 'Koninklijke' Shell verhuist toch het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen. Het demissionaire kabinet zegt overvallen te zijn door het besluit en heeft het schrappen van de dividendbelasting direct weer op tafel gelegd. Wat speelt er bij Shell?

Beleggers klagen al jaren over de verschillende aandelen in Shell: aandelen A voor de Amsterdamse AEX en aandelen B voor de Londense FTSE-index. In Nederland betaal je wel belasting over het uitgekeerde dividend en in het Verenigd Koninkrijk niet, omdat daar geen dividendbelasting wordt ingehouden.

Het olie- en gasconcern wil die aandelenstructuur eenvoudiger maken door alles naar het Verenigd Koninkrijk verplaatsen. De huidige structuur met twee aandelen in Royal Dutch Shell plc wordt versimpeld naar één aandeel in Shell plc.

Minder risico door eenvoudige structuur

Meer concurrenten hebben zo'n vereenvoudigde structuur, waardoor aandeelhouders ook minder risico zouden lopen. Concreet noemt Shell de verkoop van hun bezittingen in olievelden in Texas. Aandeelhouders krijgen daar nog 7 miljard dollar voor, maar door de verschillende soorten aandelen zou het niet mogelijk zijn om dat snel aan de aandeelhouders uit te betalen, zoals wel beloofd was.

Een vereenvoudiging van de aandelenstructuur zou de energietransitie ook versnellen volgens Shell. Met één soort aandeel is hun portefeuille flexibeler: er kan makkelijker geld op de kapitaalmarkt worden opgehaald en aandelen kunnen sneller worden verkocht en ingekocht.

Afschaffen dividendbelasting

Met het verplaatsen van het hoofdkantoor vertrekt de grootste en een van de oudste ondernemingen ter wereld uit Nederland. Het besluit van Shell kwam dan ook als een "onaangename verrassing" voor het demissionaire kabinet en heeft er zelfs toe geleid dat in de Kamer wordt gepolst of er steun is om de dividendbelasting alsnog af te schaffen.

En dat was zestien jaar geleden, in 2005, ook al het idee. Shell koos toen namelijk voor de Brits-Nederlandse structuur, omdat het kabinet beloofd had om de dividendbelasting af te schaffen. Het was een tijdelijke oplossing voor het bedrijf.

Waar de dividendbelasting precies om draait, zie je in deze video: