Evenementenbranche wil extra steun: 'Alles valt abrupt weer stil'

De evenementenbranche wil extra nood- en steunmaatregelen, nu er voor de komende weken strengere coronamaatregelen gelden. De Alliantie van Evenementenbouwers verwacht dit jaar 85 procent van de omzet mis te lopen bij publieksevenementen, staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Vrijdag maakte het demissionaire kabinet bekend dat evenementen drie weken lang alleen zijn toegestaan tussen 06.00 uur en 18.00 uur. Een vaste zitplaats is verplicht, behalve bij zogeheten doorstroomevenementen, zoals kermissen. Er mogen maximaal 1250 personen per ruimte aanwezig zijn.

Door de nieuwe maatregelen ligt de kaartverkoop van evenementen volledig stil, schrijft de organisatie. Niet alleen voor de drie weken waarin de maatregelen gelden, maar ook voor de periode daarna. Opdrachten voor begin volgend jaar worden ingetrokken.

"Alles moet nu weer omgegooid. En dat op een vrij abrupte manier", zegt Willem Westermann van de Alliantie van Evenementenbouwers. "En ons perspectief is nu koffiedik kijken. Ook voor december is het onzeker, want niemand durft ervan uit te gaan dat dit binnen drie weken is opgelost."

De branche vraagt niet alleen om steun voor projecten die zijn afgeblazen, maar ook voor loon en vaste kosten.

Onduidelijkheid

Deze week moest in het Gelredome in Arnhem het dancefestival Qlimax worden afgebroken. In de Utrechtse Jaarbeurs gingen evenementen niet door. Westermann: "Er zijn tig voorbeelden van organisaties die aan het afbouwen zijn. Het maximum aantal bezoekers is leuk voor vergaderingen en congressen overdag. Grote evenementen zoals concerten in de avond gaan nu allemaal niet door."

In de Jaarbeurs is er nog onduidelijkheid over vooral de grotere publieksevenementen, zegt woordvoerder Frank Tebbe. "De eerste vraag is steeds: is het een doorstroomevenement, of niet? Vaak is er wel een doorstroom, maar zijn er bijvoorbeeld ook ophopingen van mensen. We moeten per evenement bekijken wat wel en niet kan. Het is ook een spagaat: het mag misschien wel volgens de regels, maar is het ook de bedoeling?"