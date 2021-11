Van Gaal schaart Van Dijk in bijzonder rijtje: 'Blind, Guardiola en Schweinsteiger'

Woedend was Virgil van Dijk na de blamage in Podgorica. Acht minuten voor het einde van het duel met Montenegro leidde Oranje nog met 2-0, een stand die volstond voor deelname aan het WK in Qatar. In die acht rampzalige minuten, vol defensief geschutter, gooide Oranje alles weg. En dus is het do or die tegen Noorwegen dinsdagavond, waar een nederlaag ten koste van alles voorkomen moet worden. Of, zoals de door een heupbreuk gepijnigde bondscoach het verwoordde: "Wij gaan door als we winnen of gelijk spelen. Als we verliezen, zijn we de sigaar." 'Het was gewoon slecht' "Direct na de wedstrijd kun je niet bevatten wat er is gebeurd", blikt Van Dijk nog een keer terug op het debacle in Montenegro. "Het was gewoon slecht. Dat soort wedstrijden zitten er tussen, maar helaas was dit in een heel belangrijke wedstrijd. Maar je weet dat de knop om moet. We zijn volwassen genoeg om dat te beseffen, hebben het besproken en gaan nu voor de volgende grote kans."

In de commentaren ging het veelvuldig over leiderschap in het veld, gevoed door de uiteenlopende verklaringen van steunpilaren Van Dijk en Memphis Depay voor de dramatische afloop. Van Dijk wilde op zeker spelen, terwijl Depay vond dat er druk naar voren gezet moest worden. "Als het misgaat, heeft iedereen een mening. Ik luister daar niet naar", stelt Van Dijk twee dagen later. "Ik vind wel dat ik een van de leiders ben en niet alleen omdat ik aanvoerder ben. Dat komt ook door de positie, waarin je het hele veld voor je hebt. Natuurlijk zijn er momenten in een wedstrijd waarin je het voortouw moet nemen. Maar we zijn allemaal mensen." Bekijk hier de reacties van Van Dijk en Depay direct na de wedstrijd in Montenegro:

De bondscoach hield zich na afloop van het duel in Podgorica vooral bezig met de vraag of hij zijn spelers een zachte of een harde evaluatie moest voorschotelen? Het werd van beide een beetje. "We hebben de volgorde van besprekingen wat veranderd, zodat de spelers sneller de knop zouden kunnen omzetten. Ik heb ervoor gekozen om alleen de laatste tien minuten te laten zien om de spelers erop te wijzen dat we niet meer compact stonden. Dat kun je een zachte evaluatie noemen, maar dat was wel de grootste shock."

Quote Virgil is een grote 'influencer'. Louis van Gaal

"Op voorhand hebben we gezegd dat als we 2-0 voorstaan, je de wedstrijd moet uitspelen. Niet op zoek gaan naar 3-0 of 4-0, want dat is het minst belangrijk." Desondanks werden de ruimtes op het veld in die slotfase te groot, met twee Montenegrijnse mokerslagen tot gevolg. "Het is een elftal: elf mensen met een eigen mening en visie", verklaart Van Gaal. "Dan kun je een plan hebben, maar dat gaat naar de Filistijnen op het moment dat de Montenegrijnen scoren, want dan komt het WK in gevaar. Dan gaat iedereen denken vanuit zijn eigen visie. En dat moet niet. Het moet vanuit het collectief." Bekijk hieronder de samenvatting van Montenegro-Nederland:

Van Gaal: "We hebben leiders in de ploeg, maar het is niet makkelijk om in de wedstrijd in te grijpen. Ik heb in mijn carrière niet veel spelers meegemaakt die dat konden. Dat was Danny Blind als aanvoerder bij Ajax. Dat was Pep Guardiola als aanvoerder van Barcelona. En dat was Bastian Schweinsteiger, die vice-aanvoerder was bij Bayern München. Maar die kon dat ook." En aanvoerder Van Dijk? "Jazeker", is Van Gaal overtuigd. "Virgil is een grote 'influencer'. Iemand zoals hij heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. In principe dicht ik hem die kwaliteiten ook toe."

Mogelijk is de lege Kuip, ondanks de kritiek van ook Van Gaal, zelfs een voordeel tegen de Noren. Toen alle stadions in Europa nog leeg waren, maakte Van Dijk juist indruk met zijn coaching in het veld. Aanwijzingen met kenmerkend lage stem. Autoritair en geruststellend tegelijk. Wie Van Dijk wekelijks ziet schitteren bij Liverpool en Oranje kan niet geloven dat hij nog nooit op een eindtoernooi heeft gespeeld. "Ik vind dat ik een echte leider ben. En we zijn allemaal gebrand om te laten dat we een goed team hebben en op het WK willen staan."

De verwachting is dat Van Gaal iets meer zekerheid zal inbouwen tegen de Noren. "De tactiek zal niet veel verschillen van de wedstrijd in Oslo, want de Noren hanteren nog steeds dezelfde principes. Ik ga verder niets over mijn tactiek zeggen. Jij wil toch ook dat we winnen?" "En ik heb altijd gezegd dat Noorwegen de sterkste tegenstander in deze groep is. Ook zonder Erling Haaland hebben ze sterke spelers zoals Mohamed Elyounoussi, Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt en Alexander Sørloth. Ik denk dat Noorwegen heel blij mag zijn dat ze nog meedoen. En ze komen met een fijn gevoel naar Nederland, want ze hebben een cadeautje gehad van ons." Maar waarom Oranje toch naar het WK gaat? Van Gaal: "Omdat we op tijd weer de juiste spirit hebben en omdat we in principe het beste team hebben." Bekijk hieronder het integrale interview van Jeroen Stekelenburg met Louis van Gaal in aanloop naar het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen: