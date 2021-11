Lammers verwacht dat Hamiltons voordeel afneemt: 'Ook een nieuwe motor slijt'

Daarbij gaat Lammers ervan uit dat Verstappen in zijn Red Bull in elk geval één van de komende races zal winnen. Toch moet hij tegelijkertijd erkennen dat Hamilton tijdens het afgelopen weekend wel erg sterk voor de dag kwam.

Om die reden rekent NOS-analist en oud-coureur Jan Lammers nog altijd op een wereldtitel voor Verstappen. "Mercedes was sterk in Brazilië en zal dat ook in de laatste races zijn. Maar puur door de voorsprong die Verstappen heeft, denk ik dat hij het gaat redden."

Nog drie races en dan is de beslissing in de Formule 1 gevallen. Gaat de titel dit seizoen voor het eerst naar Max Verstappen of schrijft Lewis Hamilton het wereldkampioenschap voor de achtste keer op zijn naam?

"Zo'n nieuwe motor heeft in het begin net wat meer pk's", weet Lammers. "Maar als 'ie dan afkoelt en weer op temperatuur komt, zit daar al een terugval. Het is een soort slijtage. Dat gaat maar om een paar pk's, maar goed, de verschillen zijn klein."

"We zagen in Brazilië de verhoudingen tussen Mercedes en Red Bull zoals ze eigenlijk zijn", aldus Lammers. "Voor Hamilton klinkt dat goed en voor Verstappen somber. Maar we moeten niet vergeten: Mercedes móét en Verstappen heeft een beetje speling."

De titelstrijd in de Formule 1 wordt de komende weken beslist in het Midden-Oosten, op de circuits van Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi.

Jaren geleden reed Lammers zelf op het circuit van Qatar, waar de koningsklasse van de autosport komend weekend neerstrijkt. Hij schat de kansen van Verstappen optimistisch in. "Vanwege de flow van de baan denk ik dat het een gunstige plek is voor Red Bull."

Het Formule 1-circus verhuist deze week naar het Midden-Oosten, om de resterende drie wedstrijden af te werken in Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi. De grote vraag is of de karakteristieken van die banen in het voordeel zullen zijn van Verstappen of Hamilton.

Lammers: "In Brazilië was Verstappen heel snel in de middelste sector, het meest bochtige gedeelte. In Qatar is het ook bochtig en de Red Bulls staan bekend om hun efficiënte aerodynamica. Maar het is een snel circuit, dus inhalen zal lastig zijn. Dat zet veel druk op de kwalificatie."

'Moment van de dag'

Over het algemeen wordt aangenomen dat circuits met meer lange rechte stukken, zoals in Saudi-Arabië en Abu Dhabi, in het voordeel van Mercedes zijn. Toch laat de uitkomst van de laatste twee races zich volgens Lammers lastig voorspellen.

"Saudi-Arabië is een nieuw circuit, dus daarvan heeft niemand eigenlijk een idee. En Abu Dhabi... Brazilië was op voorhand een Red Bull-circuit, maar Mercedes won. Dus zeg het maar."

"Ik denk dat Verstappen er nog wel eentje gaat winnen en dus heb ik vertrouwen in zijn kansen", zegt Lammers. "Maar het is ook afhankelijk van het moment van de dag. Er gaan twintig mensen vechten om één stukje asfalt en daar kan van alles gebeuren."