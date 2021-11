Beursgang van snelgroeiend Bol.com moet moederbedrijf helpen

Negen jaar geleden kocht Ahold Delhaize webwinkel Bol.com voor 350 miljoen euro. Nu is de verwachting dat de omzet dit jaar alleen al bijna vijftien keer hoger uitkomt: op 5,5 miljard euro. Het laat de enorme groei zien die het e-commerceplatform de afgelopen jaren - zeker in de coronatijd - heeft doorgemaakt. Het moederbedrijf vindt het inmiddels tijd voor de volgende stap: een beursgang. Als alles goed gaat - de slag om de arm die men nou eenmaal maakt bij de aankondiging van een voorgenomen beursgang - krijgt de dochteronderneming in de tweede helft van 2022 een notering op het Damrak. Vragen als hoeveel geld het concern hoopt op te halen en wat de beurswaarde zou kunnen zijn, blijven vooralsnog onbeantwoord. Het geld dat met de beursgang wordt opgehaald, zal worden gebruikt om verder te groeien. Het kan dan gaan om groei in de Benelux, maar ook in andere landen waar het concern actief is, zoals de VS. 'Niet verrassend' "De aankondiging is niet heel verrassend, er wordt al behoorlijk lang op aangedrongen", zegt Nico Inberg van beleggersplatform De Aandeelhouder. Hij wijst erop dat het aandeel van het moederbedrijf vrij laag werd gewaardeerd. "Dus dan is het zaak om de koers omhoog te krijgen. Bij een hogere beurswaarde ben je minder snel een overnameprooi en kun je sneller zelf bedrijven overnemen." In de Twinkle100, een jaarlijkse lijst van de grootste webwinkels in Nederland, staan Bol.com én Albert Heijn allebei in de top-3:

Inberg noemt Bol.com "een soort pareltje". Door het bedrijf een eigen waardering mee te geven, zal beter inzichtelijk worden wat de totale waarde van Ahold Delhaize is, legt hij uit. Met het voornemen de webwinkel naar de beurs te brengen, krijgen analisten en beleggers voor het eerst een beeld van hoe Bol.com het eigenlijk doet. "Iets wat onzichtbaar was, wordt nu zichtbaar", zegt Jim Tehupuring, beursanalist bij 1Vermogensbeheer. Hij verwacht dat een klein deel van het bedrijf naar de beurs wordt gebracht. De aankondiging komt ongeveer een maand nadat Coolblue besloot voorlopig toch niet naar de beurs te gaan. Topman Pieter Zwart zei toen dat dat was vanwege onzekerheid op de financiële markten. De situatie bij Bol.com is wel anders, zegt Tehupuring. "Bij Coolblue was de interesse schijnbaar te beperkt om een goede prijs te krijgen. Dat kwam mede doordat de winstgevendheid dit jaar onder druk stond." Daarnaast is het altijd de vraag op welke aandelenprijs er wordt ingezet. Hij verwacht dat Ahold Delhaize minder hoog zal inzetten dan Coolblue. Ook Inberg verwacht dit. "Ze hebben waarschijnlijk eerst gewacht op de beursgang van Coolblue en daarop besloten niet al te hoog in te zetten."

Vlees en barbecue samen bestellen De vraag is wat de consument van alle ambities gaat merken. Waar Ahold Delhaize zelf veel nadruk op legt, is de combinatie van wat ze food en non-food noemen. Oftewel: boodschappen en andere bestellingen - denk aan boeken, kleding of elektronica - meer combineren. In gesprek met journalisten vanochtend zei Wouter Kolk, topman van Ahold Delhaize in Europa en Indonesië, dat het bedrijf niet alleen het vlees wil verkopen, maar ook de barbecue erbij wil leveren. Hij noemde de combinatie "heel interessant". Bij het bedrijf zelf zal je het niet horen, maar met de stappen lijken ze ook te kijken naar die andere webwinkelreus: Amazon. "Je ziet dat Ahold Delhaize zich wel een beetje gedraagt als Amazon", zegt Nico Inberg van De Aandeelhouder. "Onlangs hebben ze een abonnement bij Albert Heijn geïntroduceerd dat een beetje lijkt op Amazon Prime: voor 12 euro per jaar krijg je niet alleen voordelen bij de supermarkt, maar ook bij bijvoorbeeld Bol.com", zegt Inberg.

Amazon opende eerder dit jaar voor het eerst een distributiecentrum in Nederland, in de buurt van Schiphol - ANP