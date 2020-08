Morgen weer corona-persconferentie kabinet, nieuwe waarschuwing verwacht

Het kabinet zal morgenavond weer een persconferentie geven over de bestrijding van het coronavirus. Volgens Haagse bronnen willen premier Rutte en minister De Jonge in het licht van de recente coronacijfers de bevolking nog eens waarschuwen dat iedereen zich aan de regels moet houden en dat er anders mogelijk meer maatregelen zullen volgen.

Twee weken geleden gaven de twee bewindslieden ook al een persconferentie over corona. Dat was toen de eerste in zes weken. Rutte en De Jonge maakten toen onder meer bekend dat de horeca bezoekers moet vragen naar hun naam en contactgegevens, zodat er makkelijker bron- en contactonderzoek kon worden gedaan.

Rutte zei bij de persconferentie van 6 augustus dat het virus aan een gevaarlijke opmars bezig is. Hij richtte zich toen met name tot de jongeren.

De persconferentie begint morgen om 19.00 uur en wordt live uitgezonden door de NOS.