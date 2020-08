De Jonge: extra maatregelen nodig om stijgend aantal besmettingen te stoppen

Er zijn extra maatregelen nodig om het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus een halt toe te roepen. Minister De Jonge zei dat voorafgaand aan een overleg met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in Utrecht. "Het oplopende aantal besmettingen geeft reden tot zorg en we zullen een aantal stappen extra moeten zetten om te zorgen dat we dat virus eronder krijgen."

Om welke maatregelen het gaat, wil De Jonge niet zeggen: daarover spreekt hij vanavond dus met de veiligheidsregio's en morgenochtend met het kabinet, dat er besluiten over zal nemen.

Morgenavond maken premier Rutte en hij in een persconferentie bekend welke nieuwe maatregelen er komen. Onduidelijk is nog of eerdere versoepelingen worden teruggedraaid. Het kabinet maakt zich vooral zorgen over besmettingen in de privésfeer, dus bij mensen thuis, onder vrienden en bij bijvoorbeeld huwelijken. Veel mensen lijken in dat soort omstandigheden de regels niet in acht te nemen.

Een ander punt is mogelijk of het aantal toegestane bezoekers bij feesten en dergelijke weer naar beneden moet. Het kabinet hoopt verder dat burgemeesters bereid zijn nieuwe lokale maatregelen te nemen, zeggen bronnen in Den Haag.

Tweede persconferentie in twee weken

Twee weken geleden gaven de twee bewindslieden ook een persconferentie over corona. Dat was toen de eerste in zes weken. Rutte en De Jonge maakten toen onder meer bekend dat de horeca bezoekers moet vragen naar hun naam en contactgegevens, zodat er makkelijker bron- en contactonderzoek kon worden gedaan.

Rutte zei bij de persconferentie van 6 augustus dat het virus aan een gevaarlijke opmars bezig is. Hij richtte zich toen met name tot de jongeren.

De persconferentie begint morgen om 19.00 uur en wordt live uitgezonden door de NOS.